عبطان: البنك المركزي سيلجأ مجبراً لتخفيض سعر صرف الدينار أمام الدولار

رجح مستشار رئيس الوزراء الاسبق، عبد الحسين عبطان، ان يلجأ البنك المركزي الى تخفيض سعر الدينار العراقي امام الدولار الأميركي.

وقال عبطان في تغريدة على "تويتر"، "أتوقع للأسف سيلجأ مجبراً البنك المركزي العراقي عاجلاً أو أجلاً إلى تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار". واوضح ان "المواطن سيكون هو المتضرر الأول".



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