2020-09-29 | 13:56
153 مشاهدة
اعلن نادي نفط ميسان تعاقده بشكل رسمي مع الحارس نور صبري لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وذكر النادي في بيان مقتضب ان "الإمبراطور نور صبري يوقع على كشوفات نفط ميسان وينخرط في التدريبات مع فرسان المملكة".
ونجح نفط ميسان في اقناع صبري بالعودة من الاعتزال، بعدما اتخذ القرار في الخامس والعشرين من شهر نيسان الماضي.
وتستمر مسيرة الحارس الدولي السابق، لمدة 20 عاماً مع أكثر من نادي محلي، كما خاض تجربة احترافية مع نادي هجر السعودي موسم 2018/19.
ونجح نفط ميسان في اقناع صبري بالعودة من الاعتزال، بعدما اتخذ القرار في الخامس والعشرين من شهر نيسان الماضي.
وتستمر مسيرة الحارس الدولي السابق، لمدة 20 عاماً مع أكثر من نادي محلي، كما خاض تجربة احترافية مع نادي هجر السعودي موسم 2018/19.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. نور صبري يوقع على عقده مع نفط ميسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.