رسمياً.. نور صبري يوقع على عقده مع نفط ميسان

وذكر النادي في بيان مقتضب ان "الإمبراطور نور صبري يوقع على كشوفات نفط ميسان وينخرط في التدريبات مع فرسان المملكة".

ونجح نفط ميسان في اقناع صبري بالعودة من الاعتزال، بعدما اتخذ القرار في الخامس والعشرين من شهر نيسان الماضي.



وتستمر مسيرة الحارس الدولي السابق، لمدة 20 عاماً مع أكثر من نادي محلي، كما خاض تجربة احترافية مع نادي هجر السعودي موسم 2018/19.