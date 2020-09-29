ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية، والأسواق المحلية اليوم الثلاثاء (29 أيلول 2020).

وسجلت بورصة الكفاح 123.300 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما كانت أسعار البورصة أمس 122.900 دينار. أسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد: سعر البيع: 123.750 ديناراً لكل 100 دولار.



سعر الشراء: 122.750 ديناراً لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 122.750 ديناراً لكل 100 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يرتفع أمام الدينار.. كم بلغ سعر الصرف؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.