إدارة الطلبة: الحارس كرار إبراهيم توفي بسكتة قلبية.. نستغرب الأحاديث غير الأخلاقية

وتوفي إبراهيم اثر سكتة قلبية في العاشر من شهر تموز الماضي، بعدما تم العثور عليه داخل سيارته متوفياً وسط بغداد.

وتضاربت الروايات والقصص عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً خلال اليومين الماضيين بشأن حالة وفاة كرار.



وفي هذا الصدد، قال نادي الطلبة في بيان: "نستغرب ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي من أحاديث غير أخلاقية وكلام لا أساس له من الصحة في ما يتعلق بأسباب وفاة المرحوم حارس مرمى الطلبة كرار ابراهيم رحمه الله الذي كان سبب وفاته السكتة القلبية حسب التقرير الطبي وبعد إجراء مسحة كورونا تبين أنه مصاب بالفيروس اللعين أيضاً حسب التقارير الطبية".

وأضاف، "نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يجنب أهله ومحبيه الكلام الجارح الذي كان وقعه مؤلماً إضافة إلى لوعة فراق الشاب كرار ابراهيم، ختاما نقولها اذكروا محاسن موتاكم".