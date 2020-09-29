طقس العراق.. استقرار درجات الحرارة وأمطار خفيفة تزور هذه المناطق

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الثلاثاء، أن تشهد البلاد استقراراً في درجات الحرارة، فيما ستشهد المناطق الشمالية تساقط أمطار خفيفة يوم الجمعة.

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