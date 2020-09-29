فيديو يرصد أول جمل أبيض في العالم

رصد مقطع فيديو التقطته كاميرا في محمية أنانبا البرية الوطنية الطبيعية في مقاطعة قانسو الصينية، أول جمل أبيض في العالم.
ويظهر في الفيديو الذي صوّر في الثالث من أيلول/سبتمبر 11 جملاً برياً تشرب الماء من إحدى البرك، وكان لافتاً بينها جمل أبيض اللون، يعتقد أنه الأول من نوعه الذي يتم رصده في العالم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عربية عن وكالة "شينخوا" الصينية.
كما أكّد أحد العاملين في المحمية الصينية إنه بناء على آراء الخبراء الذين تفحصوا مقطع الفيديو، فإن الجمل الأبيض ينتمي لفصيلة الإبل الموجودة في الموقع والتي عادة ما يكون لون وبرها بنياً.
كما أكّد أحد العاملين في المحمية الصينية إنه بناء على آراء الخبراء الذين تفحصوا مقطع الفيديو، فإن الجمل الأبيض ينتمي لفصيلة الإبل الموجودة في الموقع والتي عادة ما يكون لون وبرها بنياً.
وتعد الإبل ذات السنامين من الحيوانات المهددة بالانقراض.
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