الرافدين: قبول كفالة منتسبي الداخلية والدفاع في منح السلف والقروض

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، قبول كفالة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع في منح السلف والقروض والخدمات المصرفية الأخرى.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر قبول كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية ممن يحملون بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفنا حصراً".
وأضاف، أنه "يمكن قبول تعهد دائرة الكفيل لمن لم يصدر له بطاقة الكترونية شرط أن يكون سكن المقترض والكفيل في نفس المحافظة والفرع المانح للقرض".
وأضاف، أنه "يمكن قبول تعهد دائرة الكفيل لمن لم يصدر له بطاقة الكترونية شرط أن يكون سكن المقترض والكفيل في نفس المحافظة والفرع المانح للقرض".
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