ليفربول يعاقب ارسنال بثلاثية في البريميرليج

وحقق ليفربول انتصاره الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف ليستر سيتي، وأمام إيفرتون، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 6 نقاط ليتراجع إلى المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف أستون فيلا.وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما السنغالي ساديو ماني والأسكتلندي أندرو روبرتسون في الدقيقتين 28 و34، مقابل هدف سجله الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، فشل كل من الفريقين في هز الشباك حتى أحرز البديل ديوجو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 88 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 3-0، وحفاظه على العلامة الكاملة حتى الآن في رحلة الدفاع عن اللقب فيما مني أرسنال بالهزيمة الأولى له بعد انتصارين متتاليين في المسابقة.



وثأر ليفربول بهذا لهزيمته أمام أرسنال بركلات الترجيح قبل 4 أسابيع في مباراة الدرع الخيرية في افتتاح فعاليات الموسم الكروي الحالي بإنجلترا.

كما وجه ليفربول إنذاراً شديد اللهجة إلى باقي المنافسين من خلال هذا العرض القوي والنتيجة الكبيرة في مواجهة أحد الفرق المنافسة على صدارة جدول المسابقة.