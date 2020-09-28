ليفربول يعاقب ارسنال بثلاثية في البريميرليج

2020-09-28 | 22:51
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واصل ليفربول بدايته القوية في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز 3-1 على أرسنال، الإثنين، في ختام مباريات المرحلة الثالثة من المسابقة.
وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما السنغالي ساديو ماني والأسكتلندي أندرو روبرتسون في الدقيقتين 28 و34، مقابل هدف سجله الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 25.
وفي الشوط الثاني، فشل كل من الفريقين في هز الشباك حتى أحرز البديل ديوجو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 88 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 3-0، وحفاظه على العلامة الكاملة حتى الآن في رحلة الدفاع عن اللقب فيما مني أرسنال بالهزيمة الأولى له بعد انتصارين متتاليين في المسابقة.
وثأر ليفربول بهذا لهزيمته أمام أرسنال بركلات الترجيح قبل 4 أسابيع في مباراة الدرع الخيرية في افتتاح فعاليات الموسم الكروي الحالي بإنجلترا.
كما وجه ليفربول إنذاراً شديد اللهجة إلى باقي المنافسين من خلال هذا العرض القوي والنتيجة الكبيرة في مواجهة أحد الفرق المنافسة على صدارة جدول المسابقة.
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