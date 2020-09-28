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نادٍ ايطالي يسجل 14 اصابة بفيروس كورونا بين صفوفه

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2020-09-28 | 21:47

نادٍ ايطالي يسجل 14 اصابة بفيروس كورونا بين صفوفه

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أعلن نادي جنوي الإيطالي، في بيان رسمي قبل قليل، عن تسجيل 14 إصابة بفيروس بين صفوفه.
ويعتقد أن الإصابات تضم من 8 إلى 10 لاعبين، أثبتت إصابتهم بكورونا بعد المباراة مع نابولي.

وحتى الآن، تم التأكد من إصابة حارس المرمى ماتيا بيرين، ولاعب الوسط لاسي شون بفيروس كورونا.

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وفقًا لـ "Sportitalia"، فإن المسحات الأخيرة التي أجراها اللاعبون بعد هزيمة يوم الأحد 6-0 أمام نابولي، أظهرت أن الفيروس قد انتشر بين الجميع.


وتم تأكيد ذلك من خلال بيان صادر عن جنوى، الذي اعترف بوجود 14 عضوًا ما بين الموظفين واللاعبين، ثبتت إصابتهم.

وتوضح صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، أن الرقم مقسم إلى ثمانية لاعبين ثبتت إصابتهم، لذلك يمكن أن يكون العدد الإجمالي 10، بما في ذلك بيرين وشون.

وقام النادي بتفعيل جميع الإجراءات حسب البروتوكول وأبلغ السلطات، وسيقدم تحديثات مع تطور الوضع.

الجدير بالذكر أن نابولي سيلاقي يوفنتوس يوم الأحد المقبل في منافسات الجولة الثالثة للدوري الإيطالي.

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