المالكي يدعو الحكومة الى ملاحقة مرتكبي عملية القصف على الرضوانية وتقديمهم للقضاء

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، الحكومة الى ملاحقة مرتكبي عملية القصف على الرضوانية وتقديمهم للقضاء.

وقال المالكي في تغريدة على تويتر "تلقينا بالم واسف بالغ نتائج الهجوم الصاروخي الغادر الذي استهدف مساء اليوم منطقة الرضوانية، وادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من عائلة واحدة".

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واضاف ان "هذا الاستهداف يؤكد استمرار اعداء العراق في اعمالهم الاجرامية واصرارهم على العمل كاداة تخريبية حاقدة تستهدف العراقيين وامنهم ومصالحهم".

ودعا المالكي الحكومة الى "ملاحقة الجناة وتقديمهم للقضاء".