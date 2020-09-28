المنافذ تؤكد ضرورة إحكام السيطرة لمنع دخول المواد المستوردة خلافٱ للروزنامة الزراعية

اكدت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، على ضرورة إحكام السيطرة لمنع دخول المواد المستوردة خلافٱ للروزنامة الزراعية، وفيما طالبت قيادة قوات حرس الحدود بمتابعة عمليات التهريب.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الخاص بدعم المنتج المحلي والسيطرة على المواد الغذائية المستوردة والذي عقد برئاسة رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي وبمشاركة وكلاء وزارتي الزراعة والتجارة وعدد من القادة الأمنيين في بغداد والمحافظات.

وقال رئيس الهيئة عمر عدنان الوائلي انه "يجب اتخاذ الإجراءات وتكاتف الجهود الأمنية والرقابية لمنع دخول المواد المشمولة بالمنع الاستيرادي والالتزام بالروزنامة الزراعية التي تحدد مدى الاكتفاء الذاتي المحلي للمواد الغذائية والزراعية، والعمل بالتوجيهات الحكومية الداعمة للمنتج المحلي، ووضع الخطط الكفيلة واللازمة لمنع دخولها في كافة المنافذ الحدودية ومن ضمنها منافذ الإقليم".

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وطالب رئيس هيأة المنافذ قيادة قوات حرس الحدود "بمتابعة عمليات التهريب من خلال المعابر غير الرسمية وان يكون هنالك عمل تكاملي وتنسيق مشترك بين جهاز الأمن الوطني ووكالة الاستخبارات/ مديرية الجريمة الاقتصادية ومديرية الرقابة الغذائية التابعة لوزارة الزراعة لمراقبة حركة المواد الغذائية في الأسواق المحلية والسيطرات الامنية في بغداد والمحافظات وضبط المواد المخالفة والمثبتة بمنع استيرادها وفقا للروزنامة الزراعية".

وخلص الاجتماع جملة من التوصيات والمقررات والتي سترفع إلى مكتب رئيس الوزراء للمصادقة عليها والعمل بموجبها من قبل الجهات المعنية.