621 اصابة بكورونا في الرصافة من هذه المناطق

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاصابات موزعة كالتالي :

442- حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع النهروان 78 حالة

قطاع الرصافة 114 حالة

قطاع المدائن 33 حالة

قطاع بغداد جديدة 39 حالة

قطاع الاعظمية 45 حالة

قطاع الاستقلال 18 حالة .

قطاع البلديات الثاني 80 حالة .

قطاع الشعب 16 حالة .

قطاع الصدر 19 حالة .

179 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

•مدينة الصدر 49 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10, 521 . 565 . قطاع 49 . قطع 74 . الحبيبية , الكيارة , جميلة . الجوادر , 523 , 556 , قطاع 7 . 541 , 538 , 537 , 532 , 517 , 550 , 544

, 345, 357 . . 320 , 328 ,331 الشعب 11 حالة محلة 317, 337, , 335, 317, , الزراعي ,333 ,

حالة محلة . 734 , 722, 728, 738 , المعسكر , , الزراعي , 771 , البلديات 14

, 506 , , 508 ,502 , 504 , شارع فلسطين 10 حالات محلة 505, 503

الامين 7 حالات محلة, 731, تجاوز , 733 , , 741 , 721 . 743

, تل محمد , بغداد جديدة 6 حالات محلة 701

, الزعفرانية 9 حالات محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , 949

905 , تقاطع الاورزدي , 906 , 909 , الكرادة 7 حالة محلة 903, 905

, 302 , 310 , 314 , الاعظمية 11 حالة محلة, 314

العبيدي 4 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765

الطالبية 5 حالات محلة 323 , 321

. حي الزهراء 11 حالة محلة , 757 , 759 , الخنساء,

. ام الكبر والغزلان 4 حالات محلة 345 , 337 ,

. الراشدية 3 حالات / قرية عباس

الحسينية 11 حالة محلة , 222 , 215 , الانتصار , بوب الشام , كميرة . 215 , 217 ,

. الرشاد 7 حالات محلة 771 , 752 , 772

زيونة 4 حالات محلة 702 , 703 , 704 , 706

والكفاح حالتين محلة 125

بسماية حالة واحدة عمارة 10

التاجي حالة واحدة الزراعي و• سبع ابكار حالتين محلة 332, 342

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 43819 توفي منهم1241 للاسف فيما اكتسب الشفاء 37059 ومتبقي قيد العلاج 5591".

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