الحشد الشعبي يعلن إنطلاق الخطة الخاصة بالزيارة الأربعينية

أعلن الحشد الشعبي ، الاثنين، إنطلاق خطته الخاصة بزيارة الاربعين. ونقل اعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365، عن معاون مدير عمليات الحشد عبد علي الديراوي قوله في مؤتمر صحفي عقد في كربلاء، إن “التحديات الامنية والصحية حقيقية والحشد يشارك في احياء وحماية المسيرة المليونية منذ عدة سنوات، وإن همة وعزيمة أبناء الح شد عالية للمساهمة في نجاح هذا الحدث الكبير".



واضاف ان الخطة الامنية جاءت بمشاركة 13 لواء و 30 الف من قوات الاحتياط".



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