بالصور.. ما سببه سقوط الصاروخ على منزل في الرضوانية

نشرت قيادة العمليات المشتركة، صورا لما سببه سقوط صاروخ في منطقة البوشعبان ( البوعامر ) قضاء الرضوانية في بغداد، والذي ادى الى استشهاد خمسة أشخاص، ( ثلاثة أطفال وأمرأتين ) وجرح طفلين، وقد تم تحديد مكان الانطلاق من منطقة حي الجهاد. ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإيداع القوة الأمنية الماسكة، وكل الجهات الأمنية المعنية في التوقيف، لتقاعسها عن أداء مهامها الأمنية، وستعاقب كل قوة تتقاعس وتسمح بمثل هذه الخروقات الأمنية كما أمر بفتح تحقيق فوري بالحادث وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات. Advertisements

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