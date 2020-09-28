الكاظمي: الحكومة العراقية تواجه اليوم تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت

اكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ان الحكومة العراقية تواجه اليوم تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت .
ورحب الكاظمي، بحسب البيان "بالوفد الضيف"، معربا عن" رغبة العراق في تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا، وايضا مع التحالف الدولي، وأن يكون لإيطاليا دور في تهدئة الأوضاع بالمنطقة".
وبيّن أن "عصابات داعش الإرهابية ما زالت تشكل تهديدا حقيقيا في العراق من خلال خلاياها النائمة"، مؤكدا أن "القوات الأمنية تواصل عملياتها العسكرية والاستخبارية في ملاحقتها".
وأكد الكاظمي، أن "الحكومة العراقية تواجه اليوم تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت الذي يهدد الأمن والاستقرار، مبينا أن الأجهزة الأمنية تعمل بقوة لفرض القانون وحماية المواطنين، وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون".
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، حرص واهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون مع العراق في مجال محاربة الإرهاب، الذي ما زال قائما ويهدد أمن العراق والمنطقة، وعبّر عن سعادته بالتعاون الثنائي، وأيضا على مستوى الناتو.
واشار جويريني الى" ضرورة أن تتوجه جهود المجتمع الدولي لدعم الحكومة العراقية، حيث عدّ نجاحها مهما لاستقرار المنطقة برمتها".
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