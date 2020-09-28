الكاظمي: الحكومة العراقية تواجه اليوم تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الكاظمي استقبل، اليوم، وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين العراق وإيطاليا في مجال الأمن وتدريب القوات العراقية، وفي مجال الصناعة العسكرية".ورحب الكاظمي، بحسب البيان "بالوفد الضيف"، معربا عن" رغبة العراق في تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا، وايضا مع التحالف الدولي، وأن يكون لإيطاليا دور في تهدئة الأوضاع بالمنطقة".

وبيّن أن "عصابات داعش الإرهابية ما زالت تشكل تهديدا حقيقيا في العراق من خلال خلاياها النائمة"، مؤكدا أن "القوات الأمنية تواصل عملياتها العسكرية والاستخبارية في ملاحقتها".

وأكد الكاظمي، أن "الحكومة العراقية تواجه اليوم تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت الذي يهدد الأمن والاستقرار، مبينا أن الأجهزة الأمنية تعمل بقوة لفرض القانون وحماية المواطنين، وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون".



من جانبه، أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، حرص واهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون مع العراق في مجال محاربة الإرهاب، الذي ما زال قائما ويهدد أمن العراق والمنطقة، وعبّر عن سعادته بالتعاون الثنائي، وأيضا على مستوى الناتو.

واشار جويريني الى" ضرورة أن تتوجه جهود المجتمع الدولي لدعم الحكومة العراقية، حيث عدّ نجاحها مهما لاستقرار المنطقة برمتها".

