الكاظمي يؤكد ضرورة أن تكون خطة بناء المدارس شاملة لأنحاء العراق

وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الوزراء اجتمع، اليوم، بعدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين، لبحث خطوات بناء ألف مبنى مدرسي جديد في عموم العراق".

وأوضح الكاظمي، خلال الاجتماع، أن" عماد الحياة الكريمة للعراقيين يقف عند أهمية الارتقاء بواقع التعليم وتوفير البيئة المناسبة، والبنى التحتية، والتي تعد من أولى المهام الأساسية لتطوير التعليم، ومن ضمن أهداف الحكومة ومسؤولياتها".



وأضاف أن "التعليم السلاح الحقيقي الذي تتسلح به الأمم،الى جانب النظام الصحي"، مشدداً على أن "تكون خطة بناء المدارس شاملة لأنحاء العراق كافّة، مع التركيز على المناطق الريفية والقروية، التي يجب أن تكون لها حصّة مهمة من هذه الجهود، وأن يكون العمل على أولوية فك الاختناقات الحاصلة حالياً في استعمال الأبنية المدرسية".

وأشار البيان، إلى أن "الكاظمي اطلع على عشرة نماذج من التصاميم الحديثة للأبنية المدرسية، والتي تعتمد أفضل المواصفات العالمية بهذا الشأن، ووجه بدراستها ومناقشة اختيار الأفضل والأنسب من بينها".

