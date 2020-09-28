لأول مرة.. اعتماد تقنية 'فار' في دوري ابطال آسيا

رياضة 2020-09-28 | 15:23 153 مشاهدة أعلنت شبكة قنوات بي أن سبورتس الإخبارية، عن تطبيق تقنية الـ"فار" في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وصعد إلى دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا الرباعي النصر والأهلي السعودي وباختاكور وبرسبوليس. ونشرت شبكة قنوات بي إن سبورتس على حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "دوري أبطال آسيا، اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد VAR بداية من ربع النهائي لأول مرة في تاريخ المسابقة".



جدير بالذكر أن قرعة دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا أسفرت عن مواجهة الأهلي مع النصر وباختاكور مع برسبوليس.

جدير بالذكر أن قرعة دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا أسفرت عن مواجهة الأهلي مع النصر وباختاكور مع برسبوليس. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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