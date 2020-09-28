التشخيص النهائي لإصابة كروس

وبدأ كروس مباراة، السبت الماضي، أمام ريال بيتيس ولكن في النهاية لم يستطع إكمالها وخرج قبل نهاية الشوط الأول وشارك بدلًا عنه، لوكا مودريتش.

وأفاد البيان الرسمي لنادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي بأن "كروس قد خضع لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات السابقة لتحديد مدى إصابته".



وأظهرت النتائج إصابة كروس بإصابة في العضلة الألوية الوسطى بالساق اليسرى، وسيتم تقييم حالته في الساعات القليلة المقبلة.