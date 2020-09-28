الاتحاد الأوروبي يستبعد فرض عقوبات على تركيا حاليا

استبعد بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، اتخاذ الاتحاد تدابير عقابية تجاه تركيا في الظرف الحالي.
وقال بوريل، مستبقا بيومين انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي التي ستتناول العلاقات مع تركيا، إن "الوقت ما زال مبكرا لاتباع نهج العقوبات"، مبيناً أن "الاتحاد الأوروبي ما زال متمسكا بخيار الحوار بين أنقرة وأثينا لحل خلافاتهما وخفض التصعيد، لكن في حال لم يحدث ذلك، يعود لزعماء الدول رؤية كيفية التقدم في التعامل مع تركيا".
واعتبرت المفوضية الأوروبية مواقف خبراء، تستند بروكسل إلى استشاراتهم في اتخاذ قراراتها بهذا الشأن، مجرد "آراء شخصية" غير ملزمة للاتحاد الأوروبي.
وجاءت توضيحاتها إثر صدور تصريحات متضاربة من خبراء بشأن الخلافات القائمة حول غاز شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان أضفت بعض الغموض والتساؤلات على الموقف الأوروبي منها. وألحت بروكسل على ضرورة العودة إلى المصالح الرسمية للمؤسسات الأوروبية لمعرفة مواقفها.
واعتبرت المفوضية الأوروبية مواقف خبراء، تستند بروكسل إلى استشاراتهم في اتخاذ قراراتها بهذا الشأن، مجرد "آراء شخصية" غير ملزمة للاتحاد الأوروبي.
وجاءت توضيحاتها إثر صدور تصريحات متضاربة من خبراء بشأن الخلافات القائمة حول غاز شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان أضفت بعض الغموض والتساؤلات على الموقف الأوروبي منها. وألحت بروكسل على ضرورة العودة إلى المصالح الرسمية للمؤسسات الأوروبية لمعرفة مواقفها.
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