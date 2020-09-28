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اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق.
وسجل العراق 4116 اصابة جديدة بالفايروس مقابل 4111 حالة شفاء اضافة الى 62 وفاة.
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