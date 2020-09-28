وزير النقل يوجه بتفعيل خط سكة حديد بغداد ـ موصل ـ اسطنبول

وجه وزير النقل ناصر الشبلي، الاثنين، بتفعيل خط سكة حديد بغداد ـ موصل ـ اسطنبول وقال مصدر مطلع لـ الخليج 365، ان "وزير النقل وجه بتفعيل خط سكة حديد بغداد ـ موصل ـ اسطنبول وتشكيل لجنة لدراسة خط سكة حديد فيش خابور". واضاف ان "الشبلي اكد متابعته عن كثب رفع الحظر الجوي عن الخطوط الجوية العراقية".

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