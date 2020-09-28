اعتقال اثنين من مروجي المخدرات في البصرة

اعلنت قيادة شرطة البصرة، الاثنين، عن اعتقال اثنين من مروجي المخدرات في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوريات شرطة نجدة البصرة تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين من مروجي المخدرات بحوزتهما مواد مخدرة على شكل اكياس وادوات تعاطي المخدرات ضمن مناطق مركز المحافظة".

وأضاف البيان أن "عملية القبض خلال إجراء ممارسات أمنية وانتشار دورياتها في الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية".