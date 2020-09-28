اعلنت قيادة شرطة البصرة، الاثنين، عن اعتقال اثنين من مروجي المخدرات في المحافظة.
وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوريات شرطة نجدة البصرة تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين من مروجي المخدرات بحوزتهما مواد مخدرة على شكل اكياس وادوات تعاطي المخدرات ضمن مناطق مركز المحافظة".
وأضاف البيان أن "عملية القبض خلال إجراء ممارسات أمنية وانتشار دورياتها في الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية".
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال اثنين من مروجي المخدرات في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.