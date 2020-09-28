صالح يؤكد لفؤاد حسين ضرورة منع التوترات المختلفة بالتأثير على علاقات العراق الخارجية

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، لوزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين، على ضرورة منع التوترات المختلفة بالتأثير على علاقات العراق الخارجية.
وأضافت أنه "تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون، وتطلع العراق نحو علاقات متينة مع محيطيه الإقليمي والدولي، مبنية على أساس المصلحة المشتركة للشعوب والبلدان".
وأوضحت الرئاسة، أنه "تم بحث التطورات الأخيرة في البلد، وجرى التأكيد على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية أمن موظفيها وسلامة منشآتها على الجانب العراقي ضمن الالتزامات الدولية المعمول بها".
وشدد رئيس الجمهورية بحسب البيان، على "الدور الإيجابي للعراق في مسار علاقاته الخارجية، ومنع التوترات المختلفة في التأثير على هذا المسار من خلال دعم سيادة الدولة وأجهزتها الأمنية في فرض القانون وتوفير والامن والاستقرار".
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