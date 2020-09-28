وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أبدى اهتماماً واسعاً بالنتائج المتحققة خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى بغداد وأوعز بتشكيل فريق عمل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة الفرنسية في بغداد، بإعداد الملف المتكامل للقضايا التي ستتم مناقشتها خلال زيارة الوفد العراقي المرتقبة إلى باريس".
وأشار إلى أن "الوفد العراقي سيبحث الملفات الإقتصادية والعسكرية والتجارية والاستثمارية، بعد أن قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتكليف الوزارات المعنية بإعداد ملف متكامل عن الاتفاقات التي سيتم بحثها على طاولة النقاشات خلال الزيارة وترجمة العلاقات الإيجابية على أرض الواقع".
وعبر القائم بالأعمال الفرنسي، بحسب البيان، عن "ارتياح الحكومة الفرنسية، للنتائج الإيجابية التي تحققت أثناء زيارة بغداد وجديتها بالتعامل مع العلاقات الثنائية وما تم الإتفاق عليه والتعاطي برغبة شديدة لإنشاء المشاريع التي لها تماس مباشر مع المواطنين، مؤكداً إن حجم العلاقات الفرنسية العراقية تمتد لسنوات طويلة بوجود شراكة ستراتيجية بين البلدين".
وتابعت الامانة، "من المقرر إن تندرج ضمن الملفات التي ستناقش خلال الزيارة مشروعي قطار بغداد المعلق وإعادة تأهيل وتطوير مطار الموصل الدولي، إضافة إلى مشاريع الطاقة والحكومة الإلكترونية".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق وفرنسا يبحثان نتائج زيارة ماكرون إلى بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.