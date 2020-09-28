طهران: نقدّر دور المرجع السيستاني في استتباب الأمن بالعراق واستقراره والحفاظ على سيادته

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بأنه "الحصن الحصين للعراق وصمام الأمن للمنطقة"، قائلاً إن بلاده " "تقدر" دور المرجع السيستاني في "استتباب الأمن بالعراق واستقراره والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه".

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