الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال آسيا

رياضة 2020-09-27 | 22:05 1,122 مشاهدة اكتمل عقد الفرق المتأهلة من غرب القارة الآسيوية لمنافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الأحد بعد انتهاء مواجهات دور الـ16. وانتهت منافسات ثمن النهائي لفرق غرب آسيا التي تستضيفها قطر على أرضها خلال الفترة الحالية بفوز النصر على التعاون. ومن المقرر أن تسحب قرعة دور الـ8 غدًا بالدوحة في قطر. Advertisements وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 17 تشرين الاول المقبل موعدًا لانطلاق منافسات فرق شرق آسيا.



الفرق المتأهلة لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا 2020

1-الأهلي السعودي الفرق المتأهلة لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا 20201-الأهلي السعودي 2-باختاكور الأوزبكي 3-برسبوليس الإيراني 4-النصر السعودي » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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