اخبار العالم / اخبار العراق

درجال يكشف موعد بدء العمل بالمدينة الرياضية المهداة من السعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-09-27 | 21:58

درجال يكشف موعد بدء العمل بالمدينة الرياضية المهداة من السعودية

918 مشاهدة

كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، موعد بدء العمل بالمدينة المهداة من قبل المملكة العربية .
وقال درجال في مقطع فيديو نشرته الوزارة إن "مدينة بسماية ستكون مكاناً لإقامة مشروع المدينة الرياضية المهداة من العاهل السعودي للشعب العراقي".

وأوضح ان "اتصالاتنا مستمرة مع الجانب السعودي، لكن جائحة حالت دون زيارة الوفد السعودي"، مبيناً ان "الايام القادمة ستشهد البدء بالخطوات الاولى لهذا المشروع العملاق".


وأنهى درجال حديث بالقول، "مستعدون لإتمام هذا المشروع الذي سيكون تأثيره إيجاباً على الشارع الرياضي".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درجال يكشف موعد بدء العمل بالمدينة الرياضية المهداة من السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا