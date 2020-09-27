درجال يكشف موعد بدء العمل بالمدينة الرياضية المهداة من السعودية

2020-09-27 | 21:58
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كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، موعد بدء العمل بالمدينة الرياضية المهداة من قبل المملكة العربية السعودية.
وقال درجال في مقطع فيديو نشرته الوزارة إن "مدينة بسماية ستكون مكاناً لإقامة مشروع المدينة الرياضية المهداة من العاهل السعودي للشعب العراقي".
وأوضح ان "اتصالاتنا مستمرة مع الجانب السعودي، لكن جائحة كورونا حالت دون زيارة الوفد السعودي"، مبيناً ان "الايام القادمة ستشهد البدء بالخطوات الاولى لهذا المشروع العملاق".
وأنهى درجال حديث بالقول، "مستعدون لإتمام هذا المشروع الذي سيكون تأثيره إيجاباً على الشارع الرياضي".
وأوضح ان "اتصالاتنا مستمرة مع الجانب السعودي، لكن جائحة كورونا حالت دون زيارة الوفد السعودي"، مبيناً ان "الايام القادمة ستشهد البدء بالخطوات الاولى لهذا المشروع العملاق".
وأنهى درجال حديث بالقول، "مستعدون لإتمام هذا المشروع الذي سيكون تأثيره إيجاباً على الشارع الرياضي".
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