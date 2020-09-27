تنشر الخليج 365، بالصور، اعتقال عشرات المطلوبين بقضايا مخدرات واتجار بالبشر خلال العملية التي نفذتها وكالة الاستخبارات في منطقة البتاوين وسط بغداد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الاستخبارات تلقي القبض على عشرات المتهمين بقضايا مخدرات واتجار بالبشر في البتاوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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