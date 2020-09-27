الدفاع المدني يعلن اخماد حريق اندلع بمنطقة اليرموك

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ باسناد فريق البحث والانقاذ الدولي التابع الى مديرية الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل سوبر ماركت التفاح الأحمر في منطقة اليرموك الاربع شوارع تحديداً".واضافت ان " تمكنت طواقم فريق البحث والانقاذ الدولي من انقاذ عدد من العمال بعد تعرضهم لحالات اختناق شديد نتيجة الانبعاثات الغازية السامة من جراء أحتراق مخزن للمنظفات مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات وشروط السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني".

واوضحت المديرية، ان" فرق اسعاف الدفاع المدني تمكنت من إجراء عمليات الإنعاش الرئوي ونقل المصابين منهم الى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها"، مبينة ان "فرق الدفاع المدني انجزت أعمالها دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".