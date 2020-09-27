الرئاسات الثلاث تؤكد على حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية

واضاف البيان، أن "الاجتماع أكد أن إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة الى القانون والدستور، وان المجتمعون اكدوا أن المنحى الذي تتجه إليه أعمال الجماعات الخارجة على القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحىً خطيراً يعرّض استقرار العراق الى مخاطر حقيقية".
واوضح، أن "الاجتماع دعا الى رصّ الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لمنع المزيد من التداعيات، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان الاستقرار الامني، والمجتمعون اكدوا تمسك العراق بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة واتفاق إعادة الانتشار من العراق خلال مراحل زمنية متفق عليها"، لافتا الى أن "الاجتماع اعتبر التطاول على مقام المرجعية مرفوض ومدان".
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