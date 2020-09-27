صادق برلمان أذربيجان، اليوم الأحد على فرض الأحكام العرفية في عدد من مدن ومناطق البلاد على خلفية تجدد الأعمال القتالية مع أرمينيا في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين الطرفين.
وتبنت الجمعية الوطنية (البرلمان) في أذربيجان هذا القرار خلال جلسة طارئة عقدتها اليوم الأحد لبحث التصعيد عند خط التماس في قره باغ.
وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف قد أعلن في وقت سابق من، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الوطنية تشن عملية ناجحة لرد هجوم القوات الأرمنية على خطوط التماس في إقليم قره باغ.
وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف قد أعلن في وقت سابق من، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الوطنية تشن عملية ناجحة لرد هجوم القوات الأرمنية على خطوط التماس في إقليم قره باغ.
كانت هذه تفاصيل خبر أذربيجان تفرض الأحكام العرفية في بعض مناطقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.