أذربيجان تفرض الأحكام العرفية في بعض مناطقها

وتبنت الجمعية الوطنية (البرلمان) في أذربيجان هذا القرار خلال جلسة طارئة عقدتها اليوم الأحد لبحث التصعيد عند خط التماس في قره باغ.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف قد أعلن في وقت سابق من، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الوطنية تشن عملية ناجحة لرد هجوم القوات الأرمنية على خطوط التماس في إقليم قره باغ.

