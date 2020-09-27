أكد الأمين العام لحركة النجباء اكرم الكعبي في تغريدة له، اليوم الاحد، بانه ما زال ينتظر موقف من القوى جميعا بشأن السفارة الأميركية في بغداد، مهددا بالقول "الأسلحة الدقيقة دخلت الخدمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الكعبي يغرد بشأن السفارة الأميركية ويهدد قائلا: الأسلحة الدقيقة دخلت الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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