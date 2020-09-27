البرلمان يرفع جلسته الى العاشر من الشهر المقبل

وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي قرر رفع جلسة المجلس إلى العاشر من شهر تشرين الأول المقبل".

وأضاف أن "الجلسة شهدت انهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم، فضلاً عن بتأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق".

