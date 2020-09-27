الكاظمي يدعو الاطباء المضربين عن العمل الى العودة لمهنتهم الانسانية

وقال الكاظمي خلال لقائه وفدا من الاطباء المضربين عن العمل، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، أن "مطالب الاطباء مشروعة"، واعدا بـ"تنفيذها".

ودعا الكاظمي الاطباء الى العودة الى "مهنتهم الانسانية وانهاء الاضراب"، مؤكدا أن "انفس العراقيين امانة في اعناق الجيش الابيض المجاهد".