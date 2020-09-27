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الكاظمي يدعو الاطباء المضربين عن العمل الى العودة لمهنتهم الانسانية

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وقال الكاظمي خلال لقائه وفدا من الاطباء المضربين عن العمل، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، أن "مطالب الاطباء مشروعة"، واعدا بـ"تنفيذها".

ودعا الكاظمي الاطباء الى العودة الى "مهنتهم الانسانية وانهاء الاضراب"، مؤكدا أن "انفس العراقيين امانة في اعناق الجيش الابيض المجاهد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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