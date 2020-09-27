وقال ابو رغيف في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "وبعملية استثنائية تمكنت قوة من شرطة البصرة من القبض على شخصين ومعهما مبلغ ملياران ومئتان مليون دينار، وبحوزتهما ثلاث عجلات كأدوات لجريمة سرقة احد المواطنين".



واضاف ابو رغيف، "كما عثرت الشرطة على رشاشتين نوع كلاشنكوف استعمالاها للجريمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابو رغيف: اعتقال شخصين بحوزتهما اكثر من ملياري دينار وادوات جريمة في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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