نائب رئيس مجلس النواب يوجه باستضافة محافظ بغداد

وجه نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاحد، باستضافة محافظ بغداد محمد جابر العطا بسبب هدر للمال العام. وقال الكعبي في بيان نقلته الدائرة الاعلامية للمجلس، إن "مجلس النواب يوجه بإستضافة محافظ بغداد بسبب هدر المال العام وعدم اكمال مشروع حي المنتظر بالرغم من اكمال المشروع والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء ووزراة التخطيط".

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