مقتل عسكريين إيرانيين في مواجهات قرب العراق‎

قتل عسكريان اثنان من قوات حرس الحدود الإيراني، بينهما ضابط برتبة نقيب، الاحد، خلال اشتباكات مع مهربين مسلحين قرب هور العظيم في جنوب إيران على الحدود مع محافظة ميسان.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، عن حاكم مقاطعة الحويزة التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، حبيب عفري، قوله إن "اشتباكات اندلعت في وقت متأخر من الليلة الماضية (مساء السبت) بين قوات حرس الحدود ومهربين قرب هور العظيم بين العراق وإيران".

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وأضاف حبيب عفري أن "دورية حدودية إيرانية كانت تقوم بمهمتها بشكل يومي في هور العظيم، وقد حدثت اشتباكات مع مسلحين مهربين في تلك المنطقة، ما أدى إلى مقتل اثنين من قوات حرس الحدود أحدهما الضابط النقيب مقداد بور، والآخر جندي يدعى استوار عبد الله مؤمن زاده".

وقال حاكم مقاطعة الحويزة "أصيب عنصر آخر من حرس الحدود في الاشتباك وتم نقله إلى المستشفى وعلاجه وهو الآن في حالة عامة جيدة"، مشيراً إلى أنه "بحسب المعلومات الواردة، أصيب أحد المسلحين في الاشتباك أيضا، وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية بعد الملخصات".