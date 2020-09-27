نائب: لن نصوت على قانون الانتخابات في حال الإصرار على تقسيم الأقضية

أكد النائب عن الأنبار كريم عفتان، اليوم الأحد، أن عدداً من نواب المحافظة لن يصوتوا على الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات في حال الإصرار على تجزئة بعض أقضية المحافظة و"تهميش" دوائر معينة. وقال عفتان في حديث لـ الخليج 365، إن "التقسيمات للدوائر الانتخابية والتي جزأت بعض الأقضية والمدن إلى أجزاء ومنها مدن في الأنبار تم برمجتها لتهميش دائرة معينة"، مبيناً أن "الفلوجة كمثال فإن جزءاً من أحيائها قطعت ووضعت مع الرمادي وجزءاً آخر وضع مع العامرية رغم أن جميعها أقضية".



وأضاف عفتان، أن "المفترض أن يكون القضاء الواحد دائرة انتخابية منفصلة ولممثليهم حصراً، وأن لا يتم تجزئة القضاء إلى فتات ويلحق في أقضية أخرى"، مشدداً على أنه "في حال الإصرار على هذا التقسيم فلن نصوت على الجداول الملحقة في قانون الانتخابات وينبغي أن لايتم تجزئة القضاء وأن يكون بشكل كامل مع نواحيه دائرة واحدة".



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