ايران تطالب العراق بمتابعة جريمة الاغتيال بحق سليماني والمهندس بالمحافل الدولية

طالبت ايران، الاحد، العراق بمتابعة جريمة الاغتيال بحق قائد الحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس بالمحافل الدولية.
وقالت وسائل اعلامية ايرانية في خبر تابعته الخليج 365، ان "امين المجلس الاعلى للامن القومي وممثل قائد الثورة الاسلامية فيه علي شمخاني استقبل وزير الخارجية فؤاد حسين في طهران اليوم الاحد، حيث جرى البحث حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية."
واشار شمخاني الى "امكانيات ارساء الاستقرار في دول المنطقة والتي يمكن تفعيلها في ظل الحوار والتعاون الاقليمي ومن دون تدخلات القوى الآتية من خارج المنطقة"، مؤكدا "ضرورة التعاون الجماعي".
ودعا شمخاني "الحكومة العراقية الى متابعة جريمة الاغتيال اللئيمة التي قامت بها اميركا ضد الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في المحافل الدولية"، معتبرا "الخروج من العراق والمنطقة هو ادنى عقوبة بحق من يقف وراء هذه الجريمة".
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