الرشيد يعلن عن قروض تصل الى ٤٠ مليون دينار

اعلن مصرف الرشيد، الاحد، عن قروض تصل الى ٤٠ مليون دينار لترميم الوحدات السكنية للموظفين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "قرر منح قروض للموظفين الموطنه رواتبهم لدى المصرف تصل الى ٤٠ مليون دينار عراقي"، مبينا ان "مبلغ القرض يحدد بنسبة 50% من القيمة التقديرية للوحده السكنية مع مراعاة عدم تجاوز مبلغ القسط والفائدة الشهري 50% من صافي راتب الموظف المقترض".

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واضاف ان "من ضمن التعليمات التي حددها مجلس الادارة ان يكون الموظف طالب القرض معينا على الملاك الدائم ولا تقل خدمته عن (سنتين)".

يذكر ان مصرف الرشيد باشر خلال الفترة الماضي بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.