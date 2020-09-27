الدفاع تنعى أمين سر التدريب في الوزارة الذي توفي بكورونا

نعى وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، الاحد، أمين سر التدريب في الوزارة الذي توفي بكورونا.
وقال سعدون في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد اللواء الركن محمد مهدي الشمري، أمين سر التدريب في وزارة الدفاع، والذي وافاه الآجل نتيجة مضاعفات فيروس كورونا".
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