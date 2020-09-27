نائب يطالب بتعويض المواطنين بمبالغ نقدية عن المفردات التموينية وبأثر رجعي

طالب رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى وعضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب برهان المعموري، الاحد، وزارة التجارة بتعويض المواطنين بمبالغ نقدية عن مفردات البطاقة التموينية غير الموزعة وبأثر رجعي.

وقال المعموري في بيان تلقت الخليج 365، إن "أغلب أبناء المجتمع هم من الفئات محدودة الدخل التي تعتبر مفردات البطاقة التموينية من المواضيع المهمة"، مشيراً إلى أنها "توفر ولو جزءًا بسيطاً من المواد الغذائية التي تحتاجها العائلة العراقية".

وأضاف المعموري "كنا نتأمل زيادة عدد مفردات البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها بما يتلائم مع الحاجة الفعلية للمواطنين"، لافتا الى "اننا شهدنا تراجعاً مستمراً في عددها حتى وصلنا إلى إختفاء أغلبها ولشهور عدة".

Advertisements

وتابع المعموري ان "الدولة كانت قد خصصت مسبقاً الأموال الكافية لوزارة التجارة من أجل توفير وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وبشكل شهري"، متسائلاً "أين ذهبت تلك الأموال؟ ومن يتحمل مسؤولية إلحاق الضرر بالمواطنين؟".

وطالب رئيس تحالف سائرون في ديالى "وزارة التجارة بتعويض المواطنين بمبالغ نقدية عن مفردات البطاقة التموينية غير الموزعة وبأثر رجعي"، مؤكداً على "اعتبار ذلك سياق عمل ثابت عن كل شهر لا توزع فيه المفردات الغذائية".