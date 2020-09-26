مقتل موظف في بعثة الأمم المتحدة بكركوك بواسطة سكين في المحافظة

افاد مصدر امني، السبت، بأن موظفا في بعثة الأمم المتحدة بكركوك قتل بواسطة سكين في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان موظفا في بعثة الأمم المتحدة بكركوك فلبيني الجنسية، قتل بواسطة آلة جارحة ( سكين) في المحافظة".
واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
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