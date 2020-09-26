ريال مدريد يقلبها على بيتيس 'المنقوص' ويحقق فوزه الأول في الموسم

رياضة 2020-09-26 | 22:45 816 مشاهدة

انتصر فريق ريال مدريد على مضيفه فريق ريال بيتيس بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب "بينتو فيامارين"، مساء اليوم السبت، بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني وسجل لريال مدريد فالفيردي في الدقيقة 14، وإيمرسون لاعب بيتيس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، وراموس من ركلة جزاء في الدقيقة 82، بينما سجل لبيتيس عيسى ماندي وكارفاليو في الدقيقتين (35 و37) على الترتيب.



الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 4 نقاط في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد ريال بيتيس عند 6 نقاط في المركز الثاني. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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