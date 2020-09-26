خلية الإعلام الأمني: اعتقال ٤ من المشتبه بقتلهم مواطنا في كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن اعتقال ٤ من المشتبه بقتلهم مواطنا في كركوك وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة مشتركة من لواء مغاوير اللواء السادس بالفرقة السادسة بالشرطة الاتحادية واستخبارات اللواء ذاته، القت القبض على ٤ من المشتبه بهم في حادثة مقتل المواطن (ع. ف. ن) في منطقة بانحوان التابعة لناحية يايجي ضمن محافظة كركوك". واضافت ان "التحقيقات مازالت مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث".

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