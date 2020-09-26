الزوراء يستعيد محترفه الموريتاني

رياضة 2020-09-26 | 21:55 667 مشاهدة اعلن نادي الزوراء الرياضي، عودة محترف فريقه الكروي، الموريتاني الحسن حبيب لصفوف الفريق. وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز ان "نادي الزوراء يواصل تدريباته اليومية استعداداً للدوري الممتاز". واوضح ان "تدريبات النوارس شهدت اليوم التحاق المحترف الموريتاني الحسن حبيب بعد انقضاء فترة اجازته والتي استمرت لشهر ونصف".



يذكر ان دوري الكرة الممتاز سينطلق في الـ25 من شهر تشرين الاول المقبل.

يذكر ان دوري الكرة الممتاز سينطلق في الـ25 من شهر تشرين الاول المقبل. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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