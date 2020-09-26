رياض عبد العباس: اجتماع الكرخ يرسخ فوضوية ادارات الاندية

وقال عبد العباس في بيان تلقته الخليج 365 ان "اجتماع نادي الكرخ اليوم لمناقشة قانون الاندية ما هو الا ترسيخ لفوضوية إداراة الأندية في البقاء والتوريث للابناء والعوائل في إدارة الأندية وصنع امبراطوريات من خلال تفصيل الهيئات العامة على مقاسهموالاستمرار في عمل الفاشلين من دون المراقبة الحكومية المتمثلة في إشراف وزارة الشباب والرياضة بتنظيم عمل الاندية والاشراف على الانتخابات".

واضاف ان "الجميع يعلم عندما كانت وزارة الشباب والرياضة تشرف على إجراء انتخابات الاندية كيف كانت إجراءاتها قوية وحتى من اعترض على عدم دخوله في الهيئة العامة اتجه للوزارة والنظر في اعتراضه اما في حال عدم تدخل طرف حكومي محايد قوي اين سيذهب المعترضون، هل يذهبون إلى الهيئة الادارية التي ترغب في تفصيل الهيئة العامة على مقاسهم؟".



وتابع "إلى متى هذا التشبث في المنصب هناك شخوص منذ فترة السقوط والى الان وصنعوا امبراطوريات واصبحو دكتاتورين ولا يفسحون المجال أمام الآخرين فأتمنى ان يكون العمل الإداري في ولايتين فقط لا اكثر واتمنى من لجنة الشباب والرياضة النيابية المتمثلة بالرئيس عباس عليوي ان لا ينجر إلى رغبات ليس فيها اي مصلحة لرياضة الأندية إنما تخدم مصالح المتواجدين في الأندية لفترات جدا طويلة، فهم جعلوا من الاندية أكشاك لارزاقهم وتحقيق رغباتهم وملذاتهم".