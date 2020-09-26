اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن اعتقال احد عناصر عصابة للخطف بعد مطاردتها والاشتباك معها في ميسان.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة من الفوج الثاني باللواء الرابع في فرقة الرد السريع، وبأسناد من طيران الجيش، طاردوا مجموعة مسلحة متهمة بخطف المواطنين في محافظة ميسان".

واضافت ان "القوة القوة المنفذة للواجب تمكنت من تطويق واقتحام زور العزير الذي كانت تتواجد فيها هذه المجموعة واشتبكت معهم والقت القبض على احدهم"، مشيرة الى ان "البحث مازال مستمرا عن باقي أفرادها".