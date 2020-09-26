وسط موجة ثانية.. إصابات كورونا تصل لنحو 33 مليوناً حول العالم

وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى نحو 33 مليوناً حول العالم، وسط موجة ثانية تجتاح العديد من دول العالم.
وتأتي الولايات المتحدة ثم الهند على رأس قائمة الدول المتضررة، تليهما البرازيل التي سُجلت فيها خلال 24 ساعة نحو 32 ألف إصابة جديدة.
وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت، أمس الجمعة، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى مليوني شخص في العالم.
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