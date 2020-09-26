البرلمان يؤجل التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية ويرفع جلسته ليوم غد

رفعت رئاسة البرلمان، السبت، جلسة المجلس الى يوم غد الاحد.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب اجل التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية الى جلسة يوم السبت الموافق الـ10 من تشرين الاول المقبل".
واضاف المصدر ان "المجلس قرر رفع الجلسة الى يوم غد الاحد".
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